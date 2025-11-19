Первый замглавы Каракулинского района Лихачев уволен после проверки на коррупцию

Первого заместителя главы Каракулинского района Удмуртии Сергея Лихачева уволили в связи с утратой доверия после того, как его знакомый получил муниципальное имущество в результате торгов. Об этом стало известно после проверки антикоррупционного законодательства, рассказали «Ъ-Удмуртия» в прокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что Сергей Лихачев, являясь председателем аукционной комиссии, не предпринял мер по предотвращению конфликта интересов. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», его знакомому выделили гараж на два машиноместа площадью 110 кв. м.

Главе района Дмитрию Кочеткову было внесено представления, при рассмотрении которого Сергей Лихачев уволился по собственному желанию. «Не согласившись с основанием увольнения, прокурор обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения». Инстанция исковые требования надзорного органа удовлетворила.

Отметим, что на Сергея Лихачева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы). Оно рассматривается в суде. Сверх этого региональная прокуратура направила исковое заявление о возвращении имущества в муниципальную собственность. Его рассмотрение приостановлено до вынесения приговора.

ФСБ задержала Сергея Лихачева в ноябре 2024 года. Следствие считает, что он запрещал подчиненным публиковать сведения об аукционах в официальных источниках информации, после чего муниципальные объекты реализовывались по заниженной стоимости. Местный бюджет недополучил более 1,4 млн руб. Сергей Лихачев был отправлен под домашний арест.