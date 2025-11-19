Ветеранами боевых действий смогут стать 6 тыс. военных священников

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о приравнивании «священников-добровольцев» к ветеранам боевых действий. По его словам, давать такой статус священнослужителям предлагается в случае, если они не менее четырех месяцев выполняли свой пасторский долг в зоне СВО.

«Сейчас уже подготовлен закон, он находится в Государственной думе РФ, мы инициируем его через Ассоциацию юристов России, которую я возглавляю. Он очень короткий — поправка в закон о ветеранах боевых действий, с тем, чтобы священники-добровольцы, а их 6 тысяч уже прошло горнило войны, которые четыре месяца выполняли свой долг, были приравнены к участникам боевых действий»,— сказал господин Степашин на Всемирном русском соборе (цитата по «РИА Новости»).

Какой статус имеет законопроект в думской базе — он не уточнил. При этом глава ассоциации указал, что поправка поддержана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, премьер-министром Михаилом Мишустиным, МВД, ФСБ, Росгвардией и Минобороны.

Сейчас нормативные акты Минобороны предусматривают для священнослужителей должность помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими. По данным РПЦ, на таких должностях в зоне СВО работают 300 священников. Представители церкви неоднократно указывали на нехватку священнослужителей в зоне боевых действий и на необходимость пересмотреть правовое регулирование этой сферы. В частности, РПЦ предлагала закрепить статус военного духовенства и заявляла о работе над соответствующими поправками совместно с Минобороны.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в начале 2025 года говорил, что фронту требуются 1,5 тыс. клириков. В августе митрополит представлял данные, согласно которым с военнослужащими в зоне СВО работают около тысячи священников (не все из них занимают должности помощника командира). Всего, по данным митрополита на сентябрь, в зоне боевых действий побывали 3 тыс. священников. Среди них — 24 Героя России.

Полина Мотызлевская