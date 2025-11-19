В Самарской области на чиновников двух муниципалитетов подали в суд из-за плохих дорог

Прокуратура обнаружила многочисленные дефекты проезжей части в сельских поселениях Алексеевка и Герасимовка. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, на дорогах выявлены значительные ямы, трещины и просадки. Контрольный орган направил представления главам поселений, но дефекты не устранили. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с исками в суд и потребовало обязать чиновников устранить нарушения. Заявление было удовлетворено.

Георгий Портнов