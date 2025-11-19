В Марий Эл начали проверку после падения кровельных листов с дома

СУ СКР по Марий Эл начало проверку после инцидента в поселке Медведево, где с крыши многоквартирного дома во время ремонта упали металлические листы. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Ранее видео с инцидентом попало в СМИ. На кадрах видно, как кровельные материалы дома падают в нескольких метрах от мужчины, который успевает отбежать в сторону. За полминуты до падения из подъезда этого дома вышли двое детей.

По данным управления, происшествие произошло днем 14 ноября на улице Полевой. В результате падения конструкций никто не пострадал.

В Медведевском межрайонном следственном отделе организована доследственная проверка по признакам нарушения требований охраны труда. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Анна Кайдалова