На Ставрополье планируют открыть центр спортивной реабилитации участников СВО

В Ставрополе планируют открыть центр спортивной реабилитации для участников специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что для размещения центра потребуются просторные помещения и удобная транспортная доступность. Найти такой объект поручено мэрии Ставрополя. Замгубернатору Ивану Нифонтову поручено уделять внимание спортивным мероприятиям с участием ветеранов СВО из Ставропольского края.

«Это должно быть постоянным направлением работы нашего краевого Минспорта», — написал Владимир Владимиров.

Константин Соловьев

