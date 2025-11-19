Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как появился и менялся рецепт.

Смешать древесную золу и козлиный жир, залить водой, прокипятить подольше — таким было первое известное человечеству мыло, рецепт которого древние шумеры для надежности увековечили на глиняных табличках. Пользуйтесь, потомки. Древние египтяне добавляли для едкости соду. Получившееся средство не только смывало грязь с тела, но и отлично смягчало шерсть для ткачества. Римляне добавляли в мыло песок, чтобы поглубже продирало. А стойкие китайцы и вовсе толченые ракушки ради гигиены, не смущаясь их острых краев.

О том, чтобы сделать мытье не только полезным, но и приятным, первыми задумались арабы. Вместо горелого козьего жира они пустили в дело оливковое масло, добавляли ароматные травы, природные красители и ароматизаторы. Впечатлились даже суровые крестоносцы — арабское мыло, попав с ними в Европу, превратилось из суровой неизбежности в модную штучку. Его базовый рецепт не изменился до наших дней. Качество — залог успеха.

