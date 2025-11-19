Петербургские коммунальщики отчитались о последствиях ночного снегопада

Коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия ночного снегопада, в ходе которого в Петербурге выпало от 4,5 до 8 см снега, сообщает пресс-служба Смольного 19 ноября. Проезжие части и тротуары удалось поддерживать в нормативном состоянии благодаря противогололедным материалам.

Уборочные работы начались сразу после прекращения осадков. За прошедшие сутки на полигоны для утилизации было вывезено почти 600 кубометров собранного снега. На данный момент специалисты продолжают погрузку в некоторых районах города. Новых интенсивных снегопадов в ближайшее время синоптики не обещают.

Сейчас расчисткой магистралей, площадей и переулков продолжают заниматься более 780 единиц уборочной техники и более тысячи дворников. Особый приоритет уделяют наиболее загруженным проспектам и улицам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Андрей Маркелов