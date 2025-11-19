Угрозы довели до суда

Первоуральский городской суд (Свердловская область) отправил в СИЗО до 17 января 2026 года Азата Фахретдинова. Согласно версии обвинения, в ночь на 18 ноября, не желая сдаваться сотрудникам военной полиции, он взял в заложники свою сожительницу Ольгу Захарову и угрожал взорвать дом. Фигурант ранее несколько раз был судим, из колонии отправился в зону СВО, но сбежал оттуда. Свою вину Азат Фахретдинов не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Фахретдинов в зале суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Азат Фахретдинов в зале суда

В Первоуральске (в 50 км от Екатеринбурга) суд взял под стражу 52-летнего Азата Фахретдинова, обвиняемого по ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Одетый в стиле милитари задержанный выглядел раздраженным. Когда его завели в зал суда, на вопросы журналистов он лишь ответил сквозь зубы ответил, что «никого не удерживал и не пугал». Позже он закрылся от журналистов жилеткой, повесив ее на прутья клетки.

На судебном заседании было заявлено, что в ночь на 18 ноября обвиняемый взял в заложники свою сожительницу Ольгу Захарову и угрожал взрывом многоквартирного дома.

Следователь сообщил, что Азат Фахретдинов был участником специальной военной операции (СВО), но самовольно оставил воинскую часть и уехал в Первоуральск — в связи с чем в отношении него ведется уголовное преследование. Он отправился на СВО из колонии, где отбывал наказание по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На заседании судья несколько раз переспросила обвиняемого, погашена ли его судимость тем, что он подписал контракт. Азат Фахретдинов невнятно объяснял, что постановления не видел, но судимость должна быть погашена. Ранее он был судим и по другим статьям, в том числе по ст. 161 УК РФ (грабеж).

После того как он покинул часть, на его поиски выехала военная полиция. Нашли его позавчера, 17 ноября, в квартире по ул. Малышева, 8 в Первоуральске.

Не согласившись выйти к представителям военной полиции, беглец заявил, что взял в заложники Ольгу Захарову, и стал угрожать взрывом гранаты. Как позже выяснилось, гранаты у него не было, но обнаружились «предметы, используемые в качестве оружия».

К дому в тот вечер съехались отряды полиции, сотрудники СОБР «Вогул» управления Росгвардии. Именно они занимались переговорами с Фахретдиновым. При этом дом оцепили, отключили электро- и газоснабжение, а жителей вывели на улицу. К дому привезли мать обвиняемого, чтобы она отговорила сына от совершения преступления.

Ситуация быстро получила широкую огласку, и, пока шли переговоры, глава города Игорь Кабец пытался успокоить общественность – у себя в Telegram-канале он сообщил, что все под контролем. «Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку»,— писал он.

После переговоров силовики вытянули Фахретдинова из окна квартиры на первом этаже и задержали. На распространяемом видео видно, что во время задержания он был совсем без одежды.

Во время избрания меры пресечения прокурор спросил: «Вы помните, что вы говорили полиции?» На это Фахретдинов ему ответил: «А вы помните?» Но позже все-таки подтвердил, что помнит сказанные слова.

Назначенный адвокат пытался аргументировать возможность назначения фигуранту меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, — якобы в городе у Фахретдинова мама и сестра, поэтому он может находиться у них и участвовать в следственных действиях. Помимо этого, защитник заявил, что действия задержанного не вписываются в состав преступления по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Доводы судью не убедили — Азата Фахретдинова арестовали до 17 января 2026 года.

Артем Путилов, Первоуральск