Новак спрогнозировал снижение цен на АЗС

Правительство фиксирует снижения цен на независимых АЗС и ждет их дальнейшего падения на розничном рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак. На оптовых рынках цены уже снижаются.

«Мы закрыли экспорт. Во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонтов, то есть увеличивается объем производства»,— назвал причины корректировки цен господин Новак (цитата по ТАСС).

Он ожидает корректировки цен в рознице. «Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», — сказал господин Новак.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. До конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей.