обновлено 15:27
В Соликамске сотрудницу страховой компании оштрафовали за присвоение 1 млн рублей
Соликамский суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что осенью 2024 года сотрудница филиала страховой компании присвоила более 1 млн руб., полученных от граждан, заключивших договоры страхования. Ущерб был частично возмещен в ходе предварительного расследования.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде штрафа, а также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны.