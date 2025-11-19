Новак сообщил о росте нефтедобычи в России вопреки санкциям США

Санкции стран Запада не повлияли на добычу нефти в России, она растет, заявил вице-премьер Александр Новак. Прогноз по добыче в 2025 году сохраняется на уровне 510 млн тонн.

«Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце, — сказал господин Новак (цитата по ТАСС). — Корректировок никаких нет в настоящее время».

Господин Новак добавил, что Россия не собирается добровольно сокращать добычу нефти так же, как было объявлено после введения санкций ЕС в начале 2023 года. «Мы работаем в рамках договоренностей ОПЕК+», — добавил вице-премьер.

22 октября США включили «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также дочерние структуры в новый пакет санкций. В Белом доме заявили, что меры должны оказать существенное давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.