Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самом проекте и его ведущем Вэе Кохе.

В ноябре на Discovery Channel появился документальный сериал Man of the Hour, впервые для канала проект, полностью посвященный миру часового искусства. Он рассказывает о независимых часовых мануфактурах и мастерах. За проектом стоит сингапурец Вэй Кох — очень влиятельный в часовом мире человек, основатель журнала Revolution, одного из самых влиятельных медиа в часовом мире, с собственным маркетплейсом, премией и прочими радостями.

Выходит сериал в очень нужный момент — рынок часов переживает замедление продаж, реклама, тем более такая, лишней не будет. Для Вэя Коха это очень хорошая стратегическая ставка: через сериальный формат он расширяет свое влияние, и это точно поможет привлечь новых рекламодателей в Revolution. А еще надо знать Вэя — это такой азиатский денди и бонвиван. Вести шоу он будет сам, и это ему точно будет в кайф.

Анна Минакова