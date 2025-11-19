«Это преступление — самая страшная ошибка в моей жизни»

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил ранее осужденного Александра Неустроева (признан террористом и экстремистом) к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима по делу об оправдании и пропаганды терроризма. Обвинение утверждает, что он публично поддержал теракты в отношении военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной во время разговора в колонии с другими заключенными, где отбывал срок за другое преступление. Вину он признал полностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Александр Неустроев, оказавшийся на скамье подсудимых в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге 19 ноября, ранее уже был осужден за преступление, совершенное по идейным соображениям. Летом прошлого года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил его к трем годам колонии-поселения по п.п. «а», «б» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

Его осудили за то, что в апреле 2023 года он обругал 11-летнего сына участника СВО за то, что тот носит шапку с символом Z. Александр Неустроев назвал его «придурком» и «идиотом».

Инцидент произошел в одном из дворов домов на ул. Волгоградская в Екатеринбурге. Поначалу в его отношении было возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако позже административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). В начале июня 2023 года уголовное дело было прекращено в связи с тем, что Александр Неустроев раскаялся в содеянном, и Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 7 тыс. руб.

Спустя два месяца руководитель комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать прекращение дела — в октябре того же года дело было направлено на новое рассмотрение. Затем Неустроеву инкриминировали два новых квалифицирующих признака преступления об угрозе применения насилия по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе.

По данным суда, уже в колонии-поселении под Первоуральском обвиняемый в курилке при восьми осужденных положительно отозвался о терактах в отношении военного корреспондента Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной.

В отношении Неустроева возбудили уголовное дело по ст.205.2 УК РФ (оправдание и пропаганда терроризма).

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал вину. Озвучивая характеристику обвиняемого из ГУФСИН, судья сказал, что он посещает библиотеки, общается с родными, не попадает под административный надзор, то есть характеризуется удовлетворительно.

Помимо этого, отбывая наказание, Александр Неустроев подал заявление на трудоустройство, чтобы выплачивать часть средств в фонд помощи инвалидам СВО.

В ходе судебных прений гособвинитель запросил по совокупности приговоров общий срок 4 года и 6 месяцев: первые три – в тюрьме, остальные полтора — в исправительной колонии строгого режима.

«Я пересмотрел свое мировоззрение и полностью поддерживаю политику РФ и президента. Это преступление — самая страшная ошибка в моей жизни. При вынесении приговора прошу проявить гуманизм и назначить более мягкое наказание. Из колонии мне уже живым не выйти»,— заявил Неустроев в своем последнем слове.

По итогу судья назначил ему, по совокупности сложения приговоров, четыре с половиной года исправительной колонии строгого режима.

Артем Путилов