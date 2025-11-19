Politico: рамочное соглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе

Рамочное соглашение об урегулировании украинского конфликта может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По словам источника, Украина и страны Европы не участвуют в разработке параметров урегулирования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам источника Politico, Белый дом «вот-вот представит крупное мирное соглашение». «То, что мы собираемся представить, разумно»,— отмечает он.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Целью визита господин Зеленский называл перезапуск мирных переговоров. Там же находится секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров, цель его работы в Турции заключалась в разблокировании обменов пленными. Сегодня президент Украины встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланирована совместная пресс-конференция по итогам переговоров.

Анастасия Домбицкая