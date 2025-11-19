Почти во всех округах Курганской области нет внутренних автобусных маршрутов

В большинстве муниципалитетов Курганской области отсутствует внутреннее автобусное сообщение. Жители нескольких округов не имеют возможности без проблем добраться на общественном транспорте до регионального центра. Системные недостатки в сфере транспортного обслуживания населения и возможные способы решения проблемы обсудили на межведомственном совещании в прокуратуре Курганской области, сообщает пресс-служьба ведомства.

Так, внутри 24 округов полностью отсутствует автобусное сообщение. Всего в регионе 24 муниципальных и два городских округа. Проблемы с организацией маршрутов наблюдаются в двух муниципальных образованиях, связанных с Курганом. По данным прокуратуры, перевозчики систематически не соблюдают установленные интервалы движения и утвержденные расписания маршрутов, пренебрегают правилами учета времени труда и отдыха работников, прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, технического оснащения транспортных средств. Кроме того, водители допускают переработки, что угрожает безопасности пассажиров. Действующие в регионе тарифы делают деятельность перевозчиков нерентабельной.

Одним из возможных решений транспортных проблем в Курганской области могут стать брутто-контракты. При такой системе перевозчик получает оплату за пройденные километры от властей округа либо региона. Выручка идет напрямую в бюджет муниципалитета, а не обслуживающей компании. Это позволяет сделать регулярные перевозки по расписанию выгодными для перевозчиков, даже если маршрутом в конкретное время жители пользуются неактивно. Такая практика уже реализуется в соседних регионах.

Виталина Ярховска