Мэра Владивостока будут выбирать из кандидатур губернатора
Владивосток стал еще одним городом, где мэр будет выбираться заксобранием из числа кандидатур, предложенных губернатором региона. Соответствующий правовой акт подписал действующий глава города Константин Шестаков.
Изменения вносятся в устав города. Срок полномочий главы города составит пять лет. Поправки продиктованы федеральным законом, нормы которого заксобрание Приморского края переняло в июле этого года.
Новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ) вступил в силу 19 июня. Он наделяет губернатора правом отбирать претендентов на должности глав муниципалитетов из вариантов, которые могут предложить партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития МСУ. По новой модели должны избираться руководители всех без исключения региональных столиц, но для обычных муниципалитетов закон сохраняет варианты: прямые выборы, назначение из числа депутатов, через конкурс или по «губернаторской» схеме. Этот закон также предполагает возможность для регионов ввести одноуровневую модель МСУ, при которой сельские поселения преобразуются в муниципальные округа и теряют самостоятельность.
Первые выборы мэра Владивостока по новым правилам пройдут в 2026 году. Прямые выборы городского главы в столице Приморья не проводятся с 2014 года. Тогда краевой парламент принял закон, по которому претендентов на пост мэра начали отбирать при помощи конкурсной комиссии.