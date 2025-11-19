В Великобритании запретят спекулировать билетами на концерты

Британские власти собираются запретить перепродажу билетов на концерты, спортивные и другие мероприятия по завышенным ценам. Об этом заявил министр жилищного хозяйства и местного самоуправления Стив Рид.

По его словам, практика закупки большого количества билетов на популярные мероприятия для последующей перепродажи в несколько раз дороже их изначальной цены вредит обычным потребителям. Запрет будет распространяться как на профессиональных перекупщиков, так и на обычных покупателей, желающих перепродать свой билет подороже.

Господин Рид заявил, что его проект будет представлен правительству в ближайшие дни. Окончательного варианта такого закона пока нет. По данным СМИ, рассматриваются варианты как установить верхнюю границу наценки на билеты в 30% от их изначальной цены, так и запретить любые наценки.

Перепродажа билетов по ценам, в несколько раз превышающим изначальную, неоднократно оказывалась в центре скандалов в последнее время — в частности, в случае с такими популярными исполнителями, как Тейлор Свифт, Oasis и Radiohead. Например, в случае с концертом Radiohead, который пройдет в Лондоне в конце ноября, стоячие билеты, которые изначально продавались по £85 ($112), стоят на популярном сервисе перепродажи билетов Viagogo от £682 ($895). После того как СМИ впервые написали о таких планах правительства, акции компании StubHub, которой принадлежит Viagogo, упали на 14%.

