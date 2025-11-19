Жители Семенова остались без электричества из-за повреждения на подстанции

В городе Семенове (Нижегородская область) с населением около 25 тыс. человек 19 ноября 2025 года произошло массовое отключение электроэнергии. В региональном министерстве ЖКХ причиной назвали повреждение секции шин 10 кВ на одной из подстанций.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восстановление электроснабжения, по данным ведомства, планируется сегодня к 17:00. Общее число потребителей, оставшихся без электроснабжения, не уточняется. В соцсетях местные жители жалуются, что света нет с утра во всем городе.

По данным администрации Семеновского округа на 15:30, электроснабжение всех социальных объектов уже восстановлено.

Галина Шамберина