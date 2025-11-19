Более 2,5 тысячи участников СВО из Башкирии получили психологическую помощь

С начала года до конца сентября более 2,5 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей получили комплексную психологическую помощь в Башкирии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре курс психологической реабилитации прошли более 1,2 тыс. человек, 392 военных получили помощь в преодолении посттравматических расстройств. Психологическую поддержку также получили 607 взрослых членов семей военнослужащих и 247 детей.

За девять месяцев более 40 тыс. участников СВО и их родных получили амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, резюмировал господин Рахматуллин.

Майя Иванова