Александр Бречалов опустился на четыре позиции в медиарейтинге глав субъектов РФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился с 74–го на 78–е место в медиарейтинге руководителей регионов РФ по итогам октября от «Медиалогии». Его медиаиндекс в прошлом месяце составил 2,5 тыс. поинтов.

В списке Александр Бречалов оказался между губернаторами ЛНР и Карачаево–Черкесии Леонидом Пасечником и Рашидом Темрезовым соответственно. Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин с 54,3 тыс. упоминаний в медиасреде. Последнее, 88–е место, занял глава Калмыкии Бату Хасиков.

Среди глав субъектов ПФО Александр Бречалов занял последнее, 14 место. На первом месте — глава Татарстана Рустам Минниханов с медиаиндексом 12,8 тыс. очков.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев среди глав законодательных органов субъектов РФ занял 74–е место — 237,6 поинтов. Первое место в этом рейтинге у председателя Заксобрания Санкт–Петербурга Александра Бельского — 14,7 тыс. очков.