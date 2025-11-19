За год в Башкирии средний размер лимитов по кредиткам сократился на 18%

В октябре этого года в Башкирии средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 82,4 тыс. руб., что на 18,5% меньше, чем в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самый большой средний лимит по новым кредиткам в прошлом месяце отмечался в Москве (127,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (107,7 тыс. руб.) и Московской области (106,9 тыс. руб.). В среднем по стране показатель составил 88,6 тыс. руб.

Сильнее всего средний лимит за год снизился в Приморском крае (на 33,3%), Крыму (на 31,8%) и Красноярском крае (на 31,4%).

Майя Иванова