В Татарстане закупят препарат для лечения крови на 50 млн рублей

В Татарстане закупят препарат от заболеваний крови «Руксолитиниб» на 50 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость одной упаковки составляет 166,6 тыс. руб. Всего в медучреждения Татарстана поступит 300 упаковок. Поставки запланированы на 2025–2026 годы.

«Руксолитиниб» применяется для лечения миелофиброза, истинной полицитемии при непереносимости или устойчивости к гидроксимочевине, а также острой реакции «трансплантат против хозяина». Препарат относится к категории жизненно необходимых.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова