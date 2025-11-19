Самарский бюджет спланирован на 2026 год с дефицитом в 3,1 млрд рублей

Глава Самары Иван Носков внес на рассмотрение депутатов городской думы проект муниципального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает городская администрация.

В 2026 году доходы бюджета Самары прогнозируются в размере более 31 млрд руб., а расходы составят 34,1 млрд руб. Дефицит будет равен 3,1 млрд руб.

В 2027-2028 годах муниципальные доходы спланированы в объеме около 69 млрд руб., а расходы — 72,5 млрд руб. Основные средства будут направлены на социально значимые сферы.

В течение месяца проект бюджета будет рассматриваться депутатами на всех комитетах городской думы, а после внесения всех поправок – на заседании городского парламента.