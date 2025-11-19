Совместное предприятие «Конара» и итальянской компании ликвидируется

ООО «Термомекканика Рус», совладельцами которого являются АО «Конар» (Челябинск) и Termomeccanica Pompe S.p.A. (Италия), начало процесс ликвидации. Информация размещена на Федресурсе.

Решение о прекращении деятельности компании приняли участники организации на внеочередном собрании 18 ноября. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения, то есть с 19 ноября. О причинах ликвидации организации не сообщается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Термомекканика Рус» было зарегистрировано в 2018 году в Челябинске, занималось производством гидравлических насосов. Совладельцами являются российская и итальянская компании в равных долях, директором — Евгений Бодров. Выручку за 2024 года организация не раскрывает, чистая прибыль составила 831 тыс. руб.

Кроме того, в 2016 году в Челябинске был открыт российско-итальянский завод «Транснефть Нефтяные Насосы» (совместное предприятие ПАО «Транснефть», Termomeccanica S.p.A. и АО «Конар»).

Виталина Ярховска