В план строительства медучреждений в СКФО вошли пять объектов на Ставрополье

Правительство России утвердило обновленную схему территориального планирования объектов здравоохранения, которая предусматривает реконструкцию и строительство 136 медицинских организаций по всей стране с прогнозом до 2036 года. На Северном Кавказе в ее состав вошли девять объектов, из которых пять расположены в Ставропольском крае, два — в Кабардино-Балкарии, и по одному — в Дагестане и Ингушетии, следует из опубликованного распоряжения.

В Ставропольском крае планируется построить лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера площадью 48 тыс. кв. м с 376 койками и расчетом на 600 посещений в смену, новый корпус краевой детской клинической больницы площадью 32 тыс. кв. м с 280 коечными местами, а также хирургический корпус краевой клинической больницы с площадью 37 тыс. кв. м и 456 койками. В Кисловодске появится Федеральный центр высокотехнологичной медицинской помощи с 132 коечными местами и 120 посещениями в смену, а также новый корпус городской больницы с операционным блоком и приемным отделением площадью 9 тыс. кв. м и 24 койками.

В Кабардино-Балкарской Республике планируют реконструировать инфекционную больницу Минздрава с площадью 18 тыс. кв. м на 470 коек, а также Республиканский онкологический диспансер с 250 койками и 22 тыс. кв. м площади. В Дагестане предусмотрено строительство Дербентской центральной городской больницы на 355 коек и 70 тыс. кв. м площади, а в Ингушетии — республиканской многопрофильной больницы с 450 койками и площадью 60 тыс. кв. м.

Документ разработан на основе Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Его главная задача — повысить доступность медицинской помощи, включая высокотехнологичную, для граждан. В перечне объектов значатся современные многопрофильные больницы, детские клиники, научно-исследовательские центры, реабилитационные учреждения и площадки для производства медицинских изделий.

Объем финансирования на строительство и реконструкцию будет определяться при распределении федеральных бюджетных инвестиций.

Станислав Маслаков