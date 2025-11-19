В УралГУФК представили нового исполняющего обязанности ректора

В Уральском государственном университете физической культуры (УралГУФК) исполняющим обязанности ректора назначили Виталия Игнатенко. Он приступит к работе с 20 ноября, сообщает пресс-служба УралГУФК.

Виталий Игнатенко ранее работал проректором по образовательной деятельности и молодежной политике Заполярного государственного университета имени Николая Федоровского, а также начальником управления образовательной политики Донского государственного технического университета.

Предыдущий исполняющий обязанности ректора УралГУФК Евгений Черепов находится под следствием. Его задержали в июле этого года по подозрению во взятках. По версии следствия, преступления совершены в период, когда он работал заведующим кафедрой «Физического воспитания и здоровья» института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. Следствие полагает, что Евгений Черепов получил от двух студентов взятку на общую сумму 220 тыс. руб. за выставление положительных оценок для прохождения промежуточной аттестации, несмотря на пропуск учащимися лекций и практических занятий.