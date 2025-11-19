Жители Самары одобрили стройку высоток у Вальдорфской школы

Большинство участников публичных слушаний поддержало строительство высотного жилья у Вальдорфской школы в Самаре. Заключение по итогам публичных слушаний опубликовано на сайте администрации.

Фото: Михаил Бычков

Речь идет о территории площадью 3,3 тыс. кв. м. Она находится в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской.

С инициативой строительства многоэтажных высотных жилых домов в этом районе к выступило ООО «РСУ-10». Проект рассмотрели на общественных обсуждениях. Большинство участников поддержали идею, отметив, что это позволит сделать облик старого города более современным и красивым. Противники идеи указали на то, что строительство нового жилья увеличит нагрузку на коммуникации и приведет к дефициту парковочных мест в этом районе.

Георгий Портнов