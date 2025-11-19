Томская область увеличит дефицит бюджета 2025 года на 1,5 млрд рублей

Власти Томской области увеличат на 1,5 млрд руб. бюджетные расходы 2025 года. Соответствующий законопроект губернатор Владимир Мазур направил в законодательную думу региона.

«За счет данных средств планируется оказание дополнительных мер социальной поддержки в условиях геополитической ситуации»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, расходы бюджета Томской области вырастут до 127,22 млрд руб. При сохранении объема доходов, предполагаемом поправкой, дефицит увеличится до 8,91 млрд руб.

Финансирование дополнительных расходов планируется осуществить за счет новых заимствований. В связи с этим верхний предел государственного долга Томской области предлагается увеличить до 55,49 млрд руб. к 1 января 2026 года.

Корректировку бюджета бюджетно-финансовый комитет областного парламента рассмотрит на заседании 20 ноября.

Валерий Лавский