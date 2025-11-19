«Новые люди» предложили снабжать дисклеймером фильмы, обрезанные из-за запретов

Три депутата от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили депутатский запрос (есть в распоряжении «Ъ») министру культуры Ольге Любимовой с просьбой снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам.

Депутаты объяснили, что в последнее время в России все чаще демонстрируются фильмы и другие произведения искусства, отредактированные для соответствия законодательным ограничениям. По данным «Новых людей», из картин вырезаются сцены, которые могут содержать пропаганду нетрадиционных отношений или добровольного отказа от деторождения. Иногда вмешательство цензуры обусловлено появлением в кадре иностранных агентов.

Как пишут депутаты, сцены удаляются дистрибьюторами и телеканалами. Так они пытаются избежать штрафов и проблем с прокатными удостоверениями. «Это приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей»,— считают «Новые люди».

В качестве примеров редактуры «культовых» киноработ законодатели привели показ одним телеканалом фильмов «Брат» (1997 года) и «Брат-2» (2000 года). «В первом фильме была заглушена культовая реплика Данилы Багрова, прозвучавшая в сцене в трамвае; во втором изъяты сразу несколько фрагментов, включая фразу героя Виктора Сухорукова: "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!"»,— пишут депутаты.

Политики предложили законодательно закрепить за прокатчиками и каналами обязанность снабжать «отредактированные» произведения искусства текстовым уведомлением. Оно, по замыслу «Новых людей», должно демонстрироваться перед началом показа. Депутаты попросили Ольгу Любимову поручить проработку данной инициативы профильным департаментам Министерства культуры.

20 октября департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры возглавила Анна Ярина, выпускница НИУ ВШЭ 2021 года и дочь начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

Степан Мельчаков