Сотрудники городской администрации Казани должны установить, смогут ли вернуться в свои квартиры 11 человек, которые оказались в пунктах временного размещения после взрыва в квартире. Эксперты разбираются, чем был вызван сам взрыв и где он произошел, а следователи устанавливают причины смерти 60-летнего мужчины, тело которого взрывной волной с 7-го этажа выбросило на улицу. Среди версий рассматривается суицид, расследование взяла на контроль республиканская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв в жилом доме по улице Лукина

Причиной пожара в квартире на улице Лукина в Казани послужил «хлопок на балконе», сообщила пресс-служба исполкома города. Погиб 60-летний мужчина, жителей 18 соседних квартир эвакуировали и не пускают в дома по соображениям безопасности (11 человек остаются в пунктах временного размещения).

«При обследовании обнаружено: газовое оборудование, расположенное на кухне квартиры, не пострадало, утечек газа нет. Окончательно причину установят дознаватели Государственного пожарного надзора», — говорится в сообщении пресс-службы казанского исполкома.

Расследование обстоятельств случившегося взяли на контроль в региональной прокуратуре. Как узнал «Ъ», по факту происшествия работает далеко не только Госпожнадзор, в следственном управлении по Татарстану тоже в курсе случившегося, и сотрудники ведомства проводят доследственную проверку смерти 60-летнего мужчины и самого взрыва, причины и характер которого пока до конца специалистам не ясны.

Как рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, спасатели обнаружили в квартире открытые газовые краны и переключатели газовых конфорок на плите, что похоже на картину умышленного действия. Вместе с погибшим в квартире проживала женщина с ребенком (их в момент взрыва дома не было).

На опубликованных разными ведомствами кадрах видно, что взрывом вырвало входные металлические двери, а в квартире практически нет мебели. Мог ли быть взрыв связан с ремонтными работами, сейчас разбираются эксперты.

Жительница пострадавшего дома рассказала корреспонденту «Ъ», что в квартире часто делали какие-то ремонтные работы (среди версий жильцов — взрыв газового баллона, который использовался при монтаже натяжных потолков), и произошедшее может быть следствием халатности хозяина жилища, но деталей газового баллона при осмотре места происшествия пожарные не обнаружили. Впрочем, и версию о суициде женщина не отметает. А вот вредных привычек у погибшего соседи не замечали.

Но больше всего жильцов волнует, когда они смогут вернуться в свои квартиры и кто будет возмещать ущерб.

По общему правилу за конструктивную целостность многоквартирного дома отвечает УК, а вот за повреждения уже внутри квартир пострадавшие могут получить только от наследников погибшего, рассказал «Ъ» адвокат центрального филиала адвокатской палаты Казани, юрист Николай Иванов. Есть ли наследники у погибшего, пока не известно.

Инженеры в ближайшие два дня должны полностью обследовать конструктивные элементы панельной девятиэтажки 1978 года постройки, выявить возможные скрытые повреждения и сделать вывод о том, можно ли поврежденные квартиры вообще восстановить и пользоваться ими дальше.

Виктор Штерн