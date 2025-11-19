В 2025 году казанцы проехали на самокатах 4 млн километров
В 2025 году жители Казани стали чаще использовать самокаты для ежедневных поездок. Пользователи сервиса преодолели на них свыше 4 млн километров. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе оператора шеринговых электросамокатов МТС Юрент.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Доля коротких транспортных маршрутов (до 20 минут) превысила 89%, средняя длительность поездки составила 11,5 минуты, а более 60% всех передвижений заняли менее 10 минут.
Чаще всего горожане выстраивали маршруты от дома до работы, торговых центров, спортзалов, а также от метро и остановок до дома. Среди популярных направлений — Кремлевская набережная, улицы Габдуллы Тукая, Карла Маркса и Чистопольская.
Число инцидентов на самокате сократилось на 39%, без происшествий прошли 99,99% поездок.