В 2025 году казанцы проехали на самокатах 4 млн километров

В 2025 году жители Казани стали чаще использовать самокаты для ежедневных поездок. Пользователи сервиса преодолели на них свыше 4 млн километров. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе оператора шеринговых электросамокатов МТС Юрент.

Доля коротких транспортных маршрутов (до 20 минут) превысила 89%, средняя длительность поездки составила 11,5 минуты, а более 60% всех передвижений заняли менее 10 минут.

Чаще всего горожане выстраивали маршруты от дома до работы, торговых центров, спортзалов, а также от метро и остановок до дома. Среди популярных направлений — Кремлевская набережная, улицы Габдуллы Тукая, Карла Маркса и Чистопольская.

Число инцидентов на самокате сократилось на 39%, без происшествий прошли 99,99% поездок.

Анна Кайдалова