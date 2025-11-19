Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ школьников

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии.

Проект поправок в закон «Об образовании» предполагает, что получившие неудовлетворительные баллы выпускники смогут получить квалификацию по востребованным в их регионе рабочим профессиям в год, пока готовятся к пересдаче. Документ о присвоении квалификации будет выдан им в любом случае, независимо от результата сдачи экзамена. Сейчас в рамках профессионального обучения можно освоить более 5 тыс. профессий.

Согласно документу, каждый регион самостоятельно решит, нужно ли ему пользоваться новым правом, по каким профессиям предлагать обучение школьникам и где это будет происходить. Обучение не будет принудительным: его пройдут только те, кто сам примет такое решение.

На рассмотрение в Госдуму законопроект внесли вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых. В первом чтении документ одобрили 25 сентября. Тогда на заседании госпожа Абрамченко приводила данные: около 3% школьников не сдают экзамены, в регионах доля колеблется от 1,5% до 7%.

Полина Мотызлевская