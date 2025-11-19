Жителя Прикамья арестовали по подозрению в совершении теракта

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), в отношении 18-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что 5 марта подозреваемый в целях дестабилизации деятельности органов власти совершил поджог трансформаторной подстанции, расположенной в Краснокамском округе. В результате происшествия около 50 домов остались без энергоснабжения, которое на следующий день было возобновлено. Ущерб, причиненный энергетической компании, составил 50 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанный сотрудниками СКР и МВД юноша дал признательные показания. На момент совершения преступления ему было 17 лет. В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за вознаграждение. Поддавшись на провокацию, подозреваемый облил бензином указанный объект и поджег при помощи зажигалки.

Следствием проведены осмотры места происшествия. Допрашиваются свидетели, а также проводятся судебные экспертизы.