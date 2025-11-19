В РПЦ заявили о нехватке военных священников в зоне СВО

Руководитель правового управления РПЦ игуменья Ксения (Чернега) сообщила, что сейчас на должностях помощника командира воинской части по работе с верующими военными состоят около 300 священнослужителей. По ее словам, в зоне СВО есть «серьезная необходимость увеличения их числа в несколько раз».

Данные игуменья представила на пленуме Всемирного русского народного собора. Ее слова приводит ТАСС.

Должность помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими предусмотрена для священнослужителей нормативными актами Минобороны. Игуменья Ксения неоднократно заявляла, что правовое регулирование этой должности имеет изъяны. В частности, она предлагала закрепить статус военного духовенства. В РПЦ заявляли о подготовке соответствующего законопроекта совместно с Минобороны.

В начале 2025 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщал, что в зоне боевых действий находятся около 300 клириков, а нужно 1,5 тыс. В августе он говорил, что с военнослужащими в зоне СВО работают около тысячи священников (не все из них занимают должности помощника командира). Всего, по данным митрополита на сентябрь, в зоне боевых действий побывали 3 тыс. священников. Среди них — 24 Героя России.

