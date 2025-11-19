Волгоградский «Ротор» получил штраф в 40 тыс. за матерную фанатскую речевку

Волгоградский «Ротор» наказан штрафом в размере 40 тыс. руб. Причиной тому нарушение регламента РФС.

Соответствующее решение Контрольно-дисциплинарного комитета последовало после матча 18-го тура Первой лиги против ярославского «Шинника». Игра состоялась на стадионе «Волгоград Арена».

«Ротор» одержал победу со счетом 3:0. При этом болельщики в ходе матча скандировали нецензурные слова и оскорбления, что обернулось штрафом для клуба. В очередном туре «Ротору» предстоит встретиться с игроками «Челябинска».

Павел Фролов