В Оренбурге с декабря начнут работать 17 елочных базаров

В этом году на территории Оренбурга будут работать 17 елочных базаров. Ели и сосны начнут продавать с 1 декабря. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что продавать новогодние деревья будут на территории рынков, возле торговых комплексов. Указаны следующие адреса официальных площадка: ТК «Три мартышки» (пр-т Гагарина, 48/3), ТРЦ «Кит» (ул. Салмышская, 71), ТК «Медовый» (ул. Монтажников, 29/1), ТК «Шелковый путь» (ул. Лесозащитная, 16), ТК «Губернский» (ул. Мусы Джалиля, 6), ТК «Славянский базар» (пр-т Братьев Коростелевых, 1), Центральный рынок (Володарского/8 Марта), ТК «Степной» (пр-т Дзержинского, 4а), ТК «Мегаторг» (пр-т Дзержинского, 4/5), ТК «Восточный» (ул. Восточная, 42/7), ТК «Сокол» (ул. Одесская, 114), ТРЦ «Новый Мир» (ул. Салмышская, 41), ТК «Южный» (ул. Амурская, 9а), ул. Восточная, 42/7/Карагандинская, ул. Центральная, 19, пр-т Гагарина, 50, ул. Березка, 2/4.

Руфия Кутляева