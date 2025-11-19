В Удмуртии полицейские открыли огонь по колесам автомобиля во время погони

Сотрудники ГАИ использовали табельное оружие во время преследования автомобиля под управлением 24-летнего жителя Увинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс–служба МВД по республике.

Это произошло в ночное время. Во время патрулирования внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «ВАЗ». Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

«Включив специальный звуковой сигнал и проблесковые маячки, полицейские начали преследование транспортного средства»,— говорится в сообщении. В ходе погони водитель нарушал ПДД. Для его остановки полицейские, предупредив водителя, несколько раз выстрелили по колесам автомобиля.

Через некоторое время транспорт был остановлен. Задержанный, у которого имелись признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. На нарушителя возбуждено четыре административных дела. Автомобиль помещен на спецстоянку.