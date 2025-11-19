В УрФО за год число заказов на проведение корпоративов увеличилось на 18%

Количество закупок на организацию новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе (УрФО) за год увеличилось на 18%. Как сообщили «Ъ-Урал» аналитики электронной площадки «ТендерПро» УрФО занял третье место по объему закупок для корпоративных мероприятий, обеспечив 10,5% всех тендеров в России. В прошлом году регион занимал лишь пятую строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом средний бюджет на проведение корпоративов снизился до 6 млн руб. против 9 млн руб. годом ранее. Большинство компаний перешли к камерным форматам мероприятий с персонализированными сценариями. Средняя стоимость фуршета остается на уровне 2000 руб. на человека, а бюджеты четко разделяются на организационные и гастрономические статьи.

Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева отметила, что компании стали рациональнее подходить к организации праздников, делая акцент на командной работе и вовлеченности сотрудников. «Формируется устойчивый запрос на локальные мероприятия и контент, созданный самими сотрудниками — и этот формат уже стал доминирующим в закупках текущего года»,— сказала Елена Астафьева.

Пик закупочной активности пришелся на октябрь, когда было размещено 42% всех тендеров на праздничные мероприятия. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году рынок закупок на организацию корпоративов в УрФО сохранит положительную динамику, продолжая переход к более экономичным и персонализированным форматам.

Полина Бабинцева