Суд постановил вернуть государству земли водного фонда под Саратовом

В Саратовской области прокуратура в судебном порядке добилась возвращения земель водного фонда в федеральную собственность. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что в общей долевой собственности пяти граждан находится земельный участок сельскохозяйственного назначения. Его площадь составляет более 500 тыс. кв. м. Границы участка пересекают водоохранную зону реки Изнаир.

По итогам проверки прокуратура попросила суд признать недействительными межевание и формирование участка и прекратить право собственности. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов