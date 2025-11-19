В Кисловодске может появиться центр креативных индустрий

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки в Кисловодск оценил ход строительства новейших социальных объектов и озвучил перспективы развития новых площадок для креативных индустрий региона. В центре внимания оказался строящийся на проспекте Победы конгресс-центр «Россия», который может стать основной площадкой для размещения центра креативных индустрий, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Строительство четырехэтажного корпуса Кисловодской городской больницы подходит к финальной стадии. В новом здании разместят операционный блок с 10 операционными по основным направлениям, включая травматологию и кардиологию, а также приемное отделение и отделение реанимации на 24 койки. Амбициозный проект предусматривает проведение более чем 10 тысяч медицинских исследований ежегодно. Начало работы госпиталя запланировано на начало 2026 года.

Конгресс-центр «Россия» представляет собой многофункциональный комплекс с залом на 1500 мест, тремя кинозалами, выставочным пространством, библиотекой, хореографическим залом, лофтом и подземной парковкой. Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей и технологического оборудования, а прилегающая территория активно благоустраивается. Владимир Владимиров поручил рассмотреть возможность размещения в этом центре творческих и культурных инициатив краевого значения, что поможет активизировать работу креативных индустрий в городе-курорте.

Губернатор отметил активное участие региона в федеральных программах, позволивших в 2025 году провести масштабную модернизацию социальных объектов в крае. Он выразил уверенность в сохранении темпов строительства и обновления инфраструктуры в следующем году с целью повышения качества жизни жителей.

Особое внимание во время визита уделили детской музыкальной школе имени С.В. Рахманинова — после реконструкции она расширила спектр образовательных программ, включая театральную и мультипликационную студии, что повысило число учащихся до тысячи человек. Кроме того, в Кисловодске ведется снос аварийных зданий на сумму более 10 млн руб.

Станислав Маслаков