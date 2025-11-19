В суд направлено дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 30-летнего жителя соседнего региона, дело направлено в суд. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летней девушки (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Преступление произошло 29 июля 2025 года в Кировском районе Самары, сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый находился около заброшенных домов, где встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая насилием, он завел потерпевшую в здание и совершил преступление. Затем обвиняемый отпустил девушку. После этого житель соседнего региона поджег помещение, пытаясь скрыть следы. Однако следователям и оперативникам удалось быстро установить личность и местонахождение подозреваемого. В течение суток были просмотрены записи с более чем 20 уличных камер, что позволило установить его маршруты.

Обвиняемого задержали в клинике, где он проходил лечение от наркологической зависимости. На допросе он признал вину. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева