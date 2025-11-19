Глава нижегородского минобра вмешался в тему допуска учеников в туалеты

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков вечером 18 ноября прокомментировал у себя на странице обсуждения доступности школьных туалетов во время уроков. Ранее о жалобах из регионов, в том числе из Нижегородской области, сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она написала, что письма в связи с запретом на посещение туалетов во время уроков приходят третий год подряд из всех регионов. Госпожа Мизулина опубликовала скрин прошлогоднего ответа прокуратуры Нижегородской области: тогда надзорное ведомство объявило школам два предостережения, вынесло семь представлений и одно постановление по делу об административном правонарушении.

Среди последних жалоб нижегородцев фигурировала школа №85. В школе в свою очередь информацию опровергли. Вместе с тем вскоре после этого в департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что с педагогами и детьми проведут разъяснительную работу. По данным депобра, в законодательстве нет прямой статьи, касающейся выхода ученика в туалет во время урока, однако «можно сделать вывод о незаконности запрета».

Михаил Пучков также сообщил, что запрета быть не может, это «унижение человеческого достоинства». До начальников управлений образования довели информацию о необходимости разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций.

Он добавил при этом, что отсутствие ученика на уроке — нестандартная ситуация, так как учитель и школа несут ответственность за него.

Глава минобра рассказал также, что в Возрожденской школе Княгининского округа, откуда тоже были жалобы, во время уроков в туалете был вырван кран: «Не думаю, что это учитель решил побезобразничать в ученическом туалете. Кто несет ответственность за причиненный ущерб?».

