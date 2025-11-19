Наверху не строимся

Администрация Нижнего Новгорода, возродившая программу строительства муниципального жилья для расселения аварийного фонда, планирует перейти от точечной застройки к жилым комплексам в два-три многоквартирных дома (МКД). Наиболее удачно волновое переселение идет в Автозаводском районе, в конце года муниципалитет может сдать еще один дом в Сормовском районе. Если в заречной части города планы определены и понятны, то в нагорной части подходящих земельных участков мэрия найти пока не может. В заксобрании отчасти возложили ответственность за это на администрацию периода мэра Вадима Булавинова, сообщив, что при нем застройщикам раздали много кварталов по договорам РЗТ, большая часть которых не реализована до сих пор.

Градостроительный комитет заксобрания Нижегородской области заслушал информацию о строительстве многоквартирных домов для переселения горожан из аварийного жилого фонда. Несколько лет назад администрация Нижнего Новгорода после долгого перерыва вновь начала строить жилье по муниципальному заказу — это эффективнее и дешевле, чем покупать для граждан квартиры на вторичном рынке. Так, в 2023 году были построены два МКД на улицах Дружаева и Васильева (еще один, третий дом, в Автозаводском районе был возведен для расселения пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки на улице Краснодонцев).

Строительство нового жилья стало основным принципом расселения, сообщил депутатам заместитель директора городского департамента строительства Артем Каразанов. В этом году строилось три муниципальных дома. Так, в Автозаводском районе 10 ноября подрядчик из группы «Терминал» (бывший «Жилстрой-НН») успешно сдал очередной дом на Садовой улице на 109 квартир. Скоро его новоселам чиновники будут передавать квартиры и вручать ключи. Еще один построенный по заказу города дом на 189 квартир на улице Зайцева в Сормовском районе проходит проверку госстройнадзора перед вводом в эксплуатацию. Сдача третьего дома, который в Приокском районе строит чеченский подрядчик, с учетом сдвигов финансирования переносится на 2026 год — это самый большой по площади объект на 261 квартиру. Как пояснил Артем Каразанов, при расселении старых коммуналок их жители улучшат свои жилищные условия, получив больше квадратных метров, чем фактически занимали (в новых домах им предоставят однушки площадью 37 кв. м, двушки в 60 кв. м).

Всего по очередному этапу в Нижнем Новгороде нужно расселить 250 аварийных домов с 899 жилыми помещениями до 2030 года. Если муниципальное волновое расселение наберет обороты, в мэрии рассчитывают выполнить эти обязательства раньше.

Кроме того, серьезно помогут и частные застройщики, самостоятельно расселяющие старые кварталы в рамках своих проектов комплексного развития территорий (КРТ). В администрации рассчитывают, что инвесторы КРТ возьмут на себя около трети намеченного к расселению аварийного фонда. «Следующие позитивные изменения в том, что мы плавно уходим от точечной застройки. По земельным участкам в заречной части города разработана документация, по которой в дальнейшем будет строиться два-три многоквартирных дома, а не один», — пояснил Артем Каразанов, назвав три перспективных площадки на улицах Федосеенко, Знаменской и Зеленодольской.

«По нагорной части Нижнего Новгорода, к сожалению, ситуация не такая благоприятная: у нас пока нет отобранных земельных участков. Но думаю, что совместно с правительством области мы их подберем», — пояснил депутатам представитель мэрии. Город рассчитывает получить площадку на улице Ломоносова,15, где расселили построенный «Волготрансгазом» многоквартирный дом с треснувшим фундаментом и потенциальной угрозой обрушения. Однако около миллиарда рублей в его расселение вложил областной бюджет, поэтому решать, сносить его и что затем строить на участке, будут региональные власти.

Председатель комитета Василий Суханов заметил, что с облправительством достигнута договоренность об увеличении плотности жилой многоквартирной застройки с коэффициента 1,6 до 3, что позволит существенно увеличить выход жилья в муниципальных проектах.

«Сам Бог велел для таких целей менять региональные градостроительные нормативы, повышать коэффициент плотности», — поддержал идею депутат и застройщик Валерий Антипов.

Он заметил, что нижегородцев из аварийного фонда можно расселять в пределах города, и спросил, много ли недовольных, не желающих переселяться из нагорной части в заречную. Артем Каразанов сообщил, что таких споров много и доходит до судебных разбирательств: жители не хотят переезжать из привычных мест проживания. Поэтому для успешной реализации программы нужно строить жилье во всех районах Нижнего Новгорода, где планируется расселение больших объемов аварийного фонда.

Василий Суханов позже объяснил «Ъ-Приволжье», что в нагорной части города подходящие под МКД ветхие кварталы раздали еще при мэре Вадиме Булавинове по долгосрочным договорам на развитие застроенных территорий (РЗТ). «Практически все территории в верхней части города были накрыты РЗТ. Сейчас областной градостроительный штаб пересматривает эти проекты и пытается на это повлиять. Мы вообще поздно начали заниматься расселением аварийного фонда, продвинутые регионы сделали это еще в 2000-х годах», — сообщил депутат. Он добавил, что для задач расселения Нижнему Новгороду достаточно ежегодно выделять 7–10 га, и спикер заксобрания Евгений Люлин просил губернатора о системном землеотводе такого объема. Впрочем, как писал «Ъ-Приволжье», за наиболее привлекательные земельные участки в правительстве идет острая конкуренция: хорошую площадку могут отдать бизнесу под гостиницу или коммерческое жилье, нежели городу под цели расселения.

