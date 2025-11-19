Самарский губернатор сообщил о серьезных нарушениях в системе медстрахования

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о выявленных фактах оказания оплаченной помощи за пределами региона без направления врача. Губернатор на оперативном совещании облправительства назвал эти нарушения вопиющими, представляющими собой не только нецелевое использование средств, но и глубокую системную прореху в контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для принятия радикального решения стала совместная проверка Счетной палаты Самарской области и Федерального фонда ОМС за период с 2023 по первый квартал 2025 года, выявившая серьезные нарушения. В частности, было обнаружено 134 случая оплаты медицинской помощи, дата оказания которой была позже смерти пациента, и 148 случаев финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу.

Губернатор поручил завершить проверки в отношении Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) до середины декабря 2025 года. Итоговый отчет будет направлен в Федеральный фонд ОМС, Генеральную прокуратуру и другие ведомства для привлечения виновных к ответственности.

Андрей Сазонов