Жителям Красных Ткачей пересчитают плату за отопление

Жителям поселка Красные Ткачи в Ярославском округе пересчитают плату за центральное отопление. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов в своем Telegram-канале.

Господин Михайлов пояснил, что жители переоборудовали центральную систему теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление с установкой котлов. Однако в октябре им выставили счет за отопление.

Жители поселка обратились в администрацию с просьбой помочь добиться перерасчета текущих сумм. Результатом стала встреча с участием представителей ГП ЯО «Яроблводоканал» и АО «Газпроммежрегионгаз»

«На сегодняшний день руководство ГП ЯО "Яроблводоканал" принялои решение осуществить перерасчет (списание) платы и прекращение дальнейшего выставления счетов за центральное отопление в квартирах, которые произвели переоборудование до вступления в силу ФЗ "О теплоснабжении"»,— написал Алексей Михайлов.

