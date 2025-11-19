Под Челябинском за 33 млн рублей продают участок для строительства жилья

Государственная корпорация ДОМ. РФ выставила на продажу земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Стоимость лота оценивается в 32,8 млн руб., сообщается на сайте госкорпорации.

Общая площадь земельного участка составляет 97,33 га. Он окружен лесом и жилой застройкой. Рядом находится поселок Пригородный и Новоградский тракт. С будущим покупателем заключат договор о комплексном развитии территории для жилищного строительства.

Продажа осуществляется в виде электронного аукциона. Размер задатка для участия в процедуре составляет 3,2 млн руб. Заявки потенциальных покупателей принимают до 15 декабря, а результаты аукциона станут известны 19 декабря.