Ставропольские эксперты объединили усилия в борьбе с подростковым курением

На Северном Кавказе эксперты обсудили борьбу с вредными привычками подростков и то, как простимулировать взрослых проявить большую ответственность и заботу о здоровье подрастающего поколения. Для этого представители власти, бизнеса и общественности региона должны найти общий язык и объединить усилия. К такому выводу пришли собравшиеся в Ставрополе эксперты.



12 ноября в здании Торгово-промышленной палаты Ставропольского края состоялся круглый стол, посвященный такой теме, как ограничение доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Мероприятие было организовано Общественным советом по проблеме подросткового курения при поддержке делового издания «Ъ-Кавказ».

Евгений Грицун, руководитель отдела конференций Коммерсантъ на Юге России

Евгений Грицун, руководитель отдела конференций Коммерсантъ на Юге России

В работе круглого стола участвовали представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественности региона. Обсуждалась практика соблюдения антитабачного законодательства и предотвращения продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Особое внимание эксперты уделили инициативам, реализуемым на основе Меморандума о сотрудничестве с «Опорой России», а также развитию системы общественного контроля в розничной торговле, необходимости взаимодействия всех заинтересованных сторон — от продавцов до представителей власти и общественников.

Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская отметила, что каждому, кто занимается проблемой распространения курения и вейпинга в подростковой среде, очевидно: решить ее можно только с помощью комплекса государственно-социальных мер — от принятия федеральных законодательных актов до ежедневной кропотливой профилактики в семье и школе. Общественный Совет в своей работе использует комплексный подход, основанный на данных социологии, педагогики и психологии.

Анна Сорочинская, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения»

Анна Сорочинская, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения»

«С одной стороны, мы стремимся добиться полного и повсеместного исполнения законодательного запрета на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, — пояснила Анна Сорочинская. — Наша социальная кампания «Спасибо за отказ!» (обращение к законопослушным продавцам) охватила уже 28 регионов России и объединила более сотни торговых организаций, структуры региональной власти, общественные и волонтерские объединения. С другой стороны, мы работаем над тем, чтобы помочь родителям и педагогам вести профилактическую работу, ориентирующую подростков на выбор здорового образа жизни. На это нацелен наш просветительский проект для учителей и родителей «Важно не начать!».

Анастасия Тенн, заместитель руководителя комитета образования г.Ставрополь

Анастасия Тенн, заместитель руководителя комитета образования г.Ставрополь

Ставрополье станет 29 регионом, участвующим в социальной кампании «Спасибо за отказ!». Проект реализуется в едином формате, при участии краевого правительства, в частности, региональных министерств образования, здравоохранения и экономического развития, а также управления МВД, Роспотребнадзора и других заинтересованных сторон.

Заместитель министра образования Ставропольского края Елена Дечева отметила, что проблема курения среди подростков приближается к показателям взрослого населения. «Проблема особенно актуальна для средних профессиональных образовательных организаций и старших классов, а возраст, когда подростки пробуют сигареты, начинается с 12 лет», — уточнила Елена Дечева. Основными факторами, способствующими развитию подросткового курения, она назвала любопытство, влияние компании и установки в семье.

Елена Дечева, заместитель министра образования Ставропольского края

Елена Дечева, заместитель министра образования Ставропольского края

Замминистра подчеркнула, что здоровье и семья являются основными социальными установками молодежи, поэтому их необходимо использовать в работе. Спикер отметила низкую информированность о вреде курения (включая электронные сигареты) и значительное влияние социальных факторов. В федеральных государственных образовательных стандартах уже заложены просоциальные установки на формирование культуры ЗОЖ, как во внеурочной, так и в урочной деятельности (химия, биология, физкультура, ОБЗР, обществознание). Однако комплексных методических разработок с участием психологов, медиков, педагогов и родителей не хватает, уверена Елена Дечева. По ее словам, минобразования Ставропольского края проводит множество мероприятий, включая ежемесячные родительские университеты в муниципалитетах и краевые видеоконференции, собирающие до 6 тыс. родителей.

«Мы привлекаем медицинские учреждения, психологические центры, работаем с детьми и родителями, говорим элементарные вещи. Мы должны сами глубже понимать, какими методиками, технологиями необходимо воспользоваться. Что именно мы должны сказать родителям, чтобы они нас услышали. И предложенный проект «Важно не начать!» поможет нам вывести эту работу на новый уровень», — резюмировала эксперт.

Заместитель министра здравоохранения региона Алексей Михаэлис рассказал, что в России на начало 2023 года курили 18,37% жителей старше 15 лет, к октябрю 2025-го этот показатель незначительно снизился – до 18,21%. К 2030 году таких людей должно остаться не более 16%. В Ставропольском крае показатель снизился с 16,41% до 16,09% за тот же период.

Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона

Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона

По мнению Алексея Михаэлиса, важен комплексный подход. «Для того, чтобы люди пришли к пониманию, что курить это плохо, одних запретительных мер недостаточно, необходима постепенная трансформация общества через профилактику и приверженность здоровому образу жизни. Поэтому крайне важны такие вот встречи. А новый проект позволит преодолеть этот путь гораздо быстрее», — уверен замминистра.

Начальник лицензионного отдела министерства экономического развития Ставропольского края Арина Волчанская отметила, что после передачи контроля над розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции регионам, те смогут создать для этого специальные отделы. Их работу планируется финансировать за счёт госпошлины от выдачи лицензий на торговлю этим видом товаров. Соответствующий законопроект, согласно планам, вступит в силу 1 марта 2026 года.

Арина Волчанская, начальник лицензионного отдела министерства экономического развития Ставропольского края

Арина Волчанская, начальник лицензионного отдела министерства экономического развития Ставропольского края

По мнению Арины Волчанской, ужесточение контроля и требований к розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции поможет очистить рынок: на нём останутся только добросовестные продавцы, которые понимают, что за нарушения, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним, грозит лишение лицензии, крупный штраф и запрет на деятельность.

Богдан Новиков, руководитель штаба Молодой Гвардии Ставропольского края

Богдан Новиков, руководитель штаба Молодой Гвардии Ставропольского края

В ходе дискуссии участники встречи неоднократно приходили к выводу, что всей проделанной работы недостаточно. И если в случае с агитацией среди молодежи многие вопросы можно решить на местном уровне, то наказать магазины, продающие подросткам никотинсодержащую продукцию, зачастую оказывается не так просто. Об этом, в частности, рассказал начальник управления организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД по Ставропольскому краю Василий Литвинов. Он подчеркнул, что полиция является не только карательным, но и профилактическим органом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях, выявляя факты употребления наркотических средств, алкоголя и табака, привлекают родителей к административной ответственности. МВД готово включиться в профилактическую работу не только со школами, колледжами и лицеями, но и с точками продаж, заверил Василий Литвинов.

Василий Литвинов, начальник управления организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД по Ставропольскому краю

Василий Литвинов, начальник управления организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД по Ставропольскому краю

Директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» Владимир Кайванов сообщил, что они уже включились в проект «Спасибо за отказ!»: проведено первое совещание, ведется набор волонтеров. Эксперт подчеркнул, что одних запретов и контроля за их соблюдением недостаточно. Молодежи нужна альтернатива, уверен Кайванов. Он предложил приглашать на совещания представителей министерства спорта края, чтобы они рассказали о новых спортивных площадках в Ставрополе и возможностях пропаганды здорового образа жизни. Важно создать больше таких площадок для молодежи и детей, чтобы обеспечить доступ к массовым спортивным мероприятиям и развивать инфраструктуру — уверен Владимир Кайванов.

(Слева направо) Владимир Кайванов, директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов», Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона

(Слева направо) Владимир Кайванов, директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов», Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона

В завершении встречи представители местных органов власти, региональных общественных движений и бизнеса присоединились к меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации совместных действий по предотвращению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Круглый стол в Ставрополе стал важной платформой для популяризации ответственного отношения к законодательству и развитию диалога между государством, бизнесом и обществом в борьбе за отказ представителей молодежи от курения ради своего здорового будущего и следующих поколений.