Ставропольские эксперты объединили усилия в борьбе с подростковым курением
На Северном Кавказе эксперты обсудили борьбу с вредными привычками подростков и то, как простимулировать взрослых проявить большую ответственность и заботу о здоровье подрастающего поколения. Для этого представители власти, бизнеса и общественности региона должны найти общий язык и объединить усилия. К такому выводу пришли собравшиеся в Ставрополе эксперты.
Фото: Екатерина Алферова
12 ноября в здании Торгово-промышленной палаты Ставропольского края состоялся круглый стол, посвященный такой теме, как ограничение доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Мероприятие было организовано Общественным советом по проблеме подросткового курения при поддержке делового издания «Ъ-Кавказ».
Евгений Грицун, руководитель отдела конференций Коммерсантъ на Юге России
Фото: Екатерина Алферова
В работе круглого стола участвовали представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественности региона. Обсуждалась практика соблюдения антитабачного законодательства и предотвращения продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Особое внимание эксперты уделили инициативам, реализуемым на основе Меморандума о сотрудничестве с «Опорой России», а также развитию системы общественного контроля в розничной торговле, необходимости взаимодействия всех заинтересованных сторон — от продавцов до представителей власти и общественников.
Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская отметила, что каждому, кто занимается проблемой распространения курения и вейпинга в подростковой среде, очевидно: решить ее можно только с помощью комплекса государственно-социальных мер — от принятия федеральных законодательных актов до ежедневной кропотливой профилактики в семье и школе. Общественный Совет в своей работе использует комплексный подход, основанный на данных социологии, педагогики и психологии.
Анна Сорочинская, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения»
Фото: Екатерина Алферова
«С одной стороны, мы стремимся добиться полного и повсеместного исполнения законодательного запрета на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, — пояснила Анна Сорочинская. — Наша социальная кампания «Спасибо за отказ!» (обращение к законопослушным продавцам) охватила уже 28 регионов России и объединила более сотни торговых организаций, структуры региональной власти, общественные и волонтерские объединения. С другой стороны, мы работаем над тем, чтобы помочь родителям и педагогам вести профилактическую работу, ориентирующую подростков на выбор здорового образа жизни. На это нацелен наш просветительский проект для учителей и родителей «Важно не начать!».
Анастасия Тенн, заместитель руководителя комитета образования г.Ставрополь
Фото: Екатерина Алферова
Ставрополье станет 29 регионом, участвующим в социальной кампании «Спасибо за отказ!». Проект реализуется в едином формате, при участии краевого правительства, в частности, региональных министерств образования, здравоохранения и экономического развития, а также управления МВД, Роспотребнадзора и других заинтересованных сторон.
Заместитель министра образования Ставропольского края Елена Дечева отметила, что проблема курения среди подростков приближается к показателям взрослого населения. «Проблема особенно актуальна для средних профессиональных образовательных организаций и старших классов, а возраст, когда подростки пробуют сигареты, начинается с 12 лет», — уточнила Елена Дечева. Основными факторами, способствующими развитию подросткового курения, она назвала любопытство, влияние компании и установки в семье.
Елена Дечева, заместитель министра образования Ставропольского края
Фото: Екатерина Алферова
Замминистра подчеркнула, что здоровье и семья являются основными социальными установками молодежи, поэтому их необходимо использовать в работе. Спикер отметила низкую информированность о вреде курения (включая электронные сигареты) и значительное влияние социальных факторов. В федеральных государственных образовательных стандартах уже заложены просоциальные установки на формирование культуры ЗОЖ, как во внеурочной, так и в урочной деятельности (химия, биология, физкультура, ОБЗР, обществознание). Однако комплексных методических разработок с участием психологов, медиков, педагогов и родителей не хватает, уверена Елена Дечева. По ее словам, минобразования Ставропольского края проводит множество мероприятий, включая ежемесячные родительские университеты в муниципалитетах и краевые видеоконференции, собирающие до 6 тыс. родителей.
«Мы привлекаем медицинские учреждения, психологические центры, работаем с детьми и родителями, говорим элементарные вещи. Мы должны сами глубже понимать, какими методиками, технологиями необходимо воспользоваться. Что именно мы должны сказать родителям, чтобы они нас услышали. И предложенный проект «Важно не начать!» поможет нам вывести эту работу на новый уровень», — резюмировала эксперт.
Заместитель министра здравоохранения региона Алексей Михаэлис рассказал, что в России на начало 2023 года курили 18,37% жителей старше 15 лет, к октябрю 2025-го этот показатель незначительно снизился – до 18,21%. К 2030 году таких людей должно остаться не более 16%. В Ставропольском крае показатель снизился с 16,41% до 16,09% за тот же период.
Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона
Фото: Екатерина Алферова
По мнению Алексея Михаэлиса, важен комплексный подход. «Для того, чтобы люди пришли к пониманию, что курить это плохо, одних запретительных мер недостаточно, необходима постепенная трансформация общества через профилактику и приверженность здоровому образу жизни. Поэтому крайне важны такие вот встречи. А новый проект позволит преодолеть этот путь гораздо быстрее», — уверен замминистра.
Начальник лицензионного отдела министерства экономического развития Ставропольского края Арина Волчанская отметила, что после передачи контроля над розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции регионам, те смогут создать для этого специальные отделы. Их работу планируется финансировать за счёт госпошлины от выдачи лицензий на торговлю этим видом товаров. Соответствующий законопроект, согласно планам, вступит в силу 1 марта 2026 года.
Арина Волчанская, начальник лицензионного отдела министерства экономического развития Ставропольского края
Фото: Екатерина Алферова
По мнению Арины Волчанской, ужесточение контроля и требований к розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции поможет очистить рынок: на нём останутся только добросовестные продавцы, которые понимают, что за нарушения, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним, грозит лишение лицензии, крупный штраф и запрет на деятельность.
Богдан Новиков, руководитель штаба Молодой Гвардии Ставропольского края
Фото: Екатерина Алферова
В ходе дискуссии участники встречи неоднократно приходили к выводу, что всей проделанной работы недостаточно. И если в случае с агитацией среди молодежи многие вопросы можно решить на местном уровне, то наказать магазины, продающие подросткам никотинсодержащую продукцию, зачастую оказывается не так просто. Об этом, в частности, рассказал начальник управления организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД по Ставропольскому краю Василий Литвинов. Он подчеркнул, что полиция является не только карательным, но и профилактическим органом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях, выявляя факты употребления наркотических средств, алкоголя и табака, привлекают родителей к административной ответственности. МВД готово включиться в профилактическую работу не только со школами, колледжами и лицеями, но и с точками продаж, заверил Василий Литвинов.
Василий Литвинов, начальник управления организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД по Ставропольскому краю
Фото: Екатерина Алферова
Директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» Владимир Кайванов сообщил, что они уже включились в проект «Спасибо за отказ!»: проведено первое совещание, ведется набор волонтеров. Эксперт подчеркнул, что одних запретов и контроля за их соблюдением недостаточно. Молодежи нужна альтернатива, уверен Кайванов. Он предложил приглашать на совещания представителей министерства спорта края, чтобы они рассказали о новых спортивных площадках в Ставрополе и возможностях пропаганды здорового образа жизни. Важно создать больше таких площадок для молодежи и детей, чтобы обеспечить доступ к массовым спортивным мероприятиям и развивать инфраструктуру — уверен Владимир Кайванов.
(Слева направо) Владимир Кайванов, директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов», Алексей Михаэлис, заместитель министра здравоохранения региона
Фото: Екатерина Алферова
В завершении встречи представители местных органов власти, региональных общественных движений и бизнеса присоединились к меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации совместных действий по предотвращению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Круглый стол в Ставрополе стал важной платформой для популяризации ответственного отношения к законодательству и развитию диалога между государством, бизнесом и обществом в борьбе за отказ представителей молодежи от курения ради своего здорового будущего и следующих поколений.
Фото: Екатерина Алферова