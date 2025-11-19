Депутаты Забайкалья хотят увеличить штрафы за незавершенные земляные работы

Депутаты комитета по госполитике и МСУ заксобрания Забайкалья поддержали инициативу о внесении изменений в ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Предполагается увеличить штрафы «за невыполнение гражданами, должностными и юридическими лицами законных предписаний в установленный срок». Автором поправок выступила мэр Читы Инна Щеглова.

Как уточняется в сообщении думы Читы, речь идет о штрафах для ресурсоснабжающих организаций и их сотрудников при несоблюдении установленных сроков завершения земляных работ. Отмечается, что компании «зачастую не спешат восстанавливать нарушенное благоустройство», а при увеличении штрафов они будут «относиться более ответственно». В Чите в 2024 году организациями не было исполнено 342 предписания (68,7%) об устранении последствий раскопок.

В настоящее время КоАП РФ предусматривает штраф за подобное нарушение от 300 до 500 руб. для граждан, от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для юридических лиц. Размер штрафов не менялся с 2007 года. Поправки забайкальских депутатов предполагают следующее увеличение: для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Проект закона будет направлен на предварительную экспертизу в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

Влад Никифоров, Иркутск