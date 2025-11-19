По данным СВР России, эксперты внешнеполитических и военных ведомств Европы «бьют в набат», предупреждая правительство о скором крахе проекта «Антироссия» на Украине. Европейские аналитики связывают это в том числе с коррупцией в украинских государственных структурах, заявила российская служба разведки.

«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима»,— отмечается в пресс-релизе. Одна из причин — усталость украинского населения от конфликта с Россией. Среди жителей страны распространяется мнение, что Евросоюз не примет Киев в объединение.

Европейские эксперты подчеркивают, что большинство граждан Украины «чувствуют себя преданными» после разоблачения коррупционной схемы с откатами в украинской госкомпании «Энергоатом». Из-за этого политический вес Украины в Европе снижается, следует из заявления.

«Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева»,— утверждает СВР. По ее информации, помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния.