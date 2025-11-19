Прокуратура начала проверку обрушения кладки козырька дома в центре Ярославля

В Ярославле прокуратура Кировского района организовала проверку по факту частичного повреждения кирпичной кладки козырька дома № 3 на улице Депутатской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«По предварительной информации, произошло частичное повреждение кладки козырька крыши здания. Какие-либо ремонтные работы в здании в момент частичного разрушения кладки не проводились»,— сообщили в прокуратуре.

На место событий выезжал прокурор Николай Моисеев. В ходе проверки ведомство оценит, как исполнялись требования законодательства о содержании и ремонте здания. В мэрии города «Ъ-Ярославль» сообщили, что причиной повреждения могли стать ремонтные работы на соседнем здании.

«Предположительно в следствии вибрации упал декоративный элемент. Ограждение выставлено»,— рассказали в мэрии.

Собственником здания является АО «Центр» (учредитель предприятия — муниципалитет Ярославля).

Алла Чижова